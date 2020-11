Onderzoek naar mogelijke groepsverkrachting die uitlekte via sociale media: verdachten lachen en reageren online

Brussel - De Brusselse politie is een onderzoek gestart naar ernstige zedenfeiten nadat een video op sociale media lekte. Op de beelden is te zien hoe een vermoedelijk minderjarig meisje wordt aangerand door meerdere jongemannen.

De Twitterpagina van Balance Ton Willy, een pagina die het opneemt voor slachtoffers van seksueel geweld, ontplofte donderdag helemaal na het opduiken van schokkende beelden. Daarop is te zien hoe een meisje, vermoedelijk amper 16 jaar oud, het slachtoffer is van een groepsverkrachting. De beelden werden opgenomen door de daders zelf. Ze huurden een Airbnb af in het Brusselse en deden zich tegoed aan lachgas terwijl ze zich uitleefden op het meisje.

In totaal zou het gaan om liefst vijf tot acht daders waarvan een aantal onder hen ook herkenbaar in beeld komen. De jongere broer van het slachtoffer kreeg de beelden eveneens onder ogen en roept onder andere via de Twitterpagina op om de daders te identificeren. Lang duurde het dan ook niet vooraleer de verdachten inclusief adres online geïdentificeerd werden. De haatberichten richting de verdachten werden op hoongelach ontvangen. De verdachten namen zelfs de moeite om te reageren op de vele berichten die binnenstroomden.

De politie is alvast met een onderzoek gestart. Dat bevestigt het Brusselse parket dat voorts geen commentaar wil geven over de zaak.