Twee op de drie bedrijven willen verloning op basis van anciënniteit herzien

Loon op basis van anciënniteit wordt in meer en meer bedrijven in vraag gesteld. Twee op de drie bedrijven willen loonstijgingen op basis van anciënniteit herbekijken. Dat blijkt uit een online bevraging van hr-dienstengroep Acerta, de KU Leuven en HR Square bij 576 werkgevers in september. De bedrijven die dit willen herzien, weten zich gesteund door het regeerakkoord, want ook daarin wordt dit heilige huisje in vraag gesteld.

“Werkgevers zeggen in de bevraging vooral dat ze de manier van verlonen na corona anders zullen bekijken dan ervoor”, zegt Ellen Roelants van Acerta Consult. “Dat is een belangrijk gegeven. Ze zien flexibiliteit als een belangrijk ver- en beloningsinstrument.” Ongeveer de helft (49 procent) van de bevraagde werkgevers is gewonnen voor een meer resultaatgericht verloningsbeleid. Een op de vijf werkgevers getuigt zelfs vandaag al resultaatgericht te verlonen.

Daarnaast blijft meer dan de helft van de ondernemingen ook na corona fan van de bedrijfswagen. Slechts 14 procent van de respondenten stelt de bedrijfswagen in vraag. “Hoezeer corona thuiswerk ook op de kaart heeft gezet en hoezeer woon-werkverkeer daardoor een ander gewicht heeft gekregen, de bedrijfswagen lijkt dus een blijver”, zegt Roelants. “Maar misschien moeten we, om de verknochtheid aan bedrijfswagens goed te begrijpen, eerder spreken van salariswagens. Die salariswagen is voor veel mensen een extra stuk loon en dat loon is persoonlijk. Wie een auto gebruikt, zowel voor werk- als privéverplaatsingen, kijkt hoe dan ook aan tegen een belangrijke basiskost. Een salariswagen is een aantrekkelijke manier om die kost te dekken. En dus is er weinig bereidheid om die wagen los te laten.”