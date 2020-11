Spanning stijgt in onbesliste staten: waarom we de voorsprong van Biden en Trump er zo opmerkelijk zien verdampen

Michigan, Wisconsin, Georgia, Pennsylvania: in zowat alle staten die niet klassiek Democratisch of Republikeins zijn, is de voorbije dagen dezelfde trend zichtbaar. Donald Trump nam er al snel een schijnbaar comfortabele voorsprong, maar naarmate er meer stemmen geteld worden komt Joe Biden dichterbij en haalt hij de staat in sommige gevallen zelfs nog binnen. Hoe komt dat?