Nu al derde match op rij van Moeskroen uitgesteld: ook wedstrijd tegen OHL gaat niet door omwille van corona

Voor de derde keer op een rij wordt een match van hekkensluiter Moeskroen in de Jupiler Pro League uitgesteld omwille van de coronagolf die de Henegouwse club nu al weken teistert. Nu is ook de wedstrijd tegen OHL dit weekend afgelast. Het is al van 18 oktober geleden dat Moeskroen nog eens een match heeft gespeeld.