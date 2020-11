Nederland steekt België voorbij op de UEFA-coëfficiëntenranking en het kan nog erger

Club Brugge: verloren. AA Gent: verloren. Antwerp: verloren. Standard: verloren. Onze Belgische clubs haalden de voorbije dagen een dramatische nul op twaalf in Europa en dat heeft directe gevolgen op de UEFA-coëfficiëntenranking, die bepaalt hoeveel en welke tickets een land krijgt voor de Champions en Europa League. Nederland steekt ons voorbij en we moeten bang achterom kijken.

Onze noorderburen zijn lang jaloers geweest op de uitstekende Belgische UEFA-coëfficiënt. Het resultaat van prima Europese campagnes van AA Gent, Club Brugge en KRC Genk in het verleden. Maar dat succesvolle verleden ligt steeds verder achter ons en de UEFA-coëfficiënt wordt berekend over de laatste vijf jaar. Daarin is Nederland, vooral met dank aan Ajax, aan een stevige opmars bezig. En die brengt hen vandaag voor het eerst in jaren opnieuw voorbij België. Dankzij de Europese zeges van Ajax en Feyenoord deze week klimt Nederland naar 34.600 punten, nipt meer dan België (34.300 punten) dat deze week geen enkel punt behaalde. Nederland neemt onze achtste plaats over, ons land zakt naar de negende plek.

Dat heeft voorlopig nog geen gevolgen voor de Europese plaatsen: wie op de negende plaats staat, mag nog altijd twee teams naar de Champions League en drie ploegen naar de Europa League sturen en heeft twee rechtstreekse tickets, maar het wordt de komende weken bang achterom kijken naar wat Oostenrijk, Schotland, Turkije en zelfs Servië en Cyprus doen. In die zin waren de Europese nederlagen van Antwerp tegen LASK Linz (Oostenrijk) en AA Gent tegen Rode Ster Belgrado (Servië) extra pijnlijk.

Vallen we uit de top-tien, dan verliezen we in de toekomst ook onze rechtstreekse tickets voor de groepsfase van de Champions en Europa League. Geen ondenkbaar scenario want volgend jaar valt het Europese cru-jaar 2016/2017 van België weg en zou ons land op dit moment wegzakken naar de dertiende plaats op de UEFA-ranking. Met een achterstand van 3.700 punten op de cruciale tiende plaats van Nederland. Aan 0,4 punt per zege zijn dat tien Europese zeges die we al in de min staan. Dat wordt stilaan onoverbrugbaar. Onze Belgische clubs weten dus wat hen te doen staan na de interlandbreak.

De UEFA-ranking op dit moment (tussen haakjes punten dit jaar):

1. Spanje 85.855 (7.500)

2. Engeland 84.426 (8.214)

3. Italië 65.724 (6.571)

4. Duitsland 65.141 (6.785)

5. Frankrijk 52.248 (4.083)

6. Portugal 43.549 (4.600)

7. Rusland 37.549 (3.500)

8. Nederland 34.600 (4.600)

9. BELGIË 34.300 (3.800)

10. Oostenrijk 33.425 (4.300)

11. Schotland 30.375 (5.500)

12. Oekraïne 29.900 (3.600)

13. Turkije 29.700 (2.700)

14. Denemarken 27.375 (3.625)

15. Cyprus 27.250 (3.500)

UEFA-ranking zonder 2016/2017:

1. Engeland 69.498

2. Spanje 65.713

3. Italië 51.474

4. Duitsland 50.570

5. Frankrijk 37.832

6. Portugal 35.466

7. Rusland 28.349

8. Oostenrijk 26.050

9. Schotland 26.000

10. Nederland 25.500

11. Oekraïne 24.400

12. Servië 22.375

13. BELGIË 21.800

14. Cyprus 21.750

15. Turkije 20.000