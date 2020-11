“Maradona blijft in ziekenhuis, is soms verward door onthouding”

Diego Maradona moet nog een aantal dagen in het ziekenhuis blijven nadat hij eerder deze week een hersenoperatie heeft ondergaan. Volgens zijn lijfarts ervaart hij momenteel “periodes van verwarring”, wat volgens Leopoldo Luque zou komen door “onthouding”.

Luque weidde daar niet verder over uit, maar de Argentijnse voetballegende heeft een geschiedenis van excessief drugs- en alcoholgebruik. Volgens de arts heeft Maradona nog “een aantal dagen” nodig voor zijn behandeling.

De 60-jarige volksheld werd maandag met gezondheidsproblemen in het ziekenhuis in La Plata opgenomen. Bij hem werden verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging geconstateerd. Dinsdag is tijdens een twee uur durende operatie een bloedstolsel in zijn hersenen verwijderd. Luque gaf na de operatie aan dat die succesvol is verlopen en dat Maradona goed op de ingreep reageerde.

Bij de bekendmaking van dat nieuws werd maar weer eens duidelijk hoe groot Pluisje nog altijd is in Argentinië. Honderden mensen kwamen de straat op en juichten hem toe. De dokter die de operatie had uitgevoerd, werd als een held ontvangen en mocht het applaus van de fans in ontvangst nemen.

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AFP