President Donald Trump herhaalt zijn ‘greatest hits’ in onsamenhangende toespraak: “Geen twijfel mogelijk: fraude”

Donald Trump heeft donderdagavond in de perszaal van het Witte Huis zijn eerste toespraak sinds woensdagochtend gehouden. En wat voor een toespraak. “Als je de wettelijke stemmen telt, win ik makkelijk”, opende een merkbaar vermoeide president zijn ronduit warrige en onsamenhangende betoog. “Enkel als je illegale stemmen telt, kunnen ze de verkiezing nog van ons stelen.” Volgens de president is er dan ook “geen twijfel over: het is fraude”.

Trump meent dat de “corrupte” Democraten zich in de verkiezingen mengen, omdat zijn voorsprong in sommige staten “plots” verdween. Over Pennsylvania en Georgia, waar nog geen winnnaar is uitgeroepen, zei hij bijvoorbeeld: ‘We stonden bijna 700.000 stemmen voor in Pennsylvania. En dan vinden ze plots heel veel stemmen. Ze wachten om te zien hoeveel stemmen ze nodig hebben, en dan vinden ze plots stemmen die eenzijdig in het voordeel van de Democraten zijn. En ze willen niet dat wij toekijken. We hebben rechtszaken gewonnen, en ze moeten ons toelaten. Maar nu moeten ze van zo ver toekijken dat ze verrekijkers nodig hebben.”

Trump was ook erg kritisch voor de media: “Ik heb al overtuigend gewonnen in veel staten, ondanks grote inmenging van de media en ‘big tech’. De peilingen waren totaal verkeerd, belachelijk. Er was een grote rode golf, geen blauwe. Iedereen ziet nu dat de peilingen inmenging in de verkiezing waren, om kiezers thuis te houden en de illusie van momentum voor Biden te wekken. Het waren onderdrukkende polls. Ze wisten dat het verkeerd zou zijn, ze zijn niet stom. Het is onderdrukking.”

Conclusie: “De Democraten proberen de verkiezing te stelen. Ik waarschuwde dat dit zou gebeuren. Ze stuurden briefstemmen naar iedereen. Tientallen miljoenen brieven, ongevraagd. Dit is ongezien in de Amerikaanse geschiedenis. Ze weigerden om te laten nagaan of die stemmen wel geldig waren. Ik waarschuwde al maanden dat die briefstemmen tot fraude zouden leiden. We horen horrorverhalen, we kunnen dit niet laten gebeuren voor de VS. Het is geen vraag van wie wint, Joe of ik, maar we mogen dit niet laten gebeuren voor ons land. Ik hoop dat het snel uitgeklaard wordt. Zoals je weet, heb ik staten geclaimd en heeft hij staten geclaimd, maar ik denk dat uiteindelijk rechters zullen beslissen. Daarom zijn we aan rechtszaken bezig. We voeren veel rechtszaken, en er is veel bewijs. We kunnen niet toelaten dat de verkiezing gestolen wordt. Ons doel is om de integriteit van de verkiezing te verdedigen. We zullen niet toelaten dat ze die stelen en het volk het zwijgen opleggen.”