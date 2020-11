Politie pakt twee gewapende lieden bij telbureau in Pennsylvania op

De politie van Philadelphia heeft donderdagavond (plaatselijke tijd) in de buurt van het Congrescentrum, waar stemmen worden geteld voor de presidentsverkiezingen, twee mannen met een wapen nabij hun voertuig opgepakt, zo hebben plaatselijke media gemeld. De autoriteiten communiceerden nog niet over de achtergronden.

De lokale zender WPVI berichtte in de nacht van donderdag op vrijdag dat de politie aanwijzingen had gekregen dat er mogelijk een aanslag op het congrescentrum was gepland. Op televisiebeelden was te zien hoe één van beide mannen werd afgevoerd.

#BREAKING: Philly police investigating alleged plot to attack Pennsylvania Convention Centerhttps://t.co/1Vg6b8mq8v — Action News on 6abc (@6abc) November 6, 2020

AR-15 wapens

Het voertuig, een Hummer, had een kentekenplaat van de staat Virginia. Er hingen stickers aan van QAnon, een extreemrechtse complotorganisatie. De wapens waren van het type AR-15. In Philadelphia zijn de regels omtrent wapenbezit wat strenger dan elders in de staat Pennsylvania, er is een vergunning nodig. Volgens Fox News is het onderzoek nu in handen van de federale recherche FBI.

Donderdag waren er in de staat Arizona ook al gewapende lieden bij een betoging van Trump-aanhangers voor een telbureau. In die staat is het dragen van wapens in het openbaar toegelaten. In Pennsylvania zijn de Republikeinse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden in een nek-aan-nekrace verwikkeld. De uitslag kan beslissend zijn.