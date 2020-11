Geen comeback van Zlatan Ibrahimovic bij Zweden

“Long time no see.” Met die boodschap stuurde Zlatan Ibrahimovic afgelopen maandag een foto van zichzelf in het truitje van de Zweedse nationale ploeg de wereld in. Een hint van de 39-jarige spits naar een mogelijke comeback voor zijn land. Maar de Zweedse bondscoach Janne Andersson doet die deur helemaal toe.

Janne Andersson maakte zijn selectie bekend voor de interlands in de Nations League van volgende week en daarin is geen plaats voor Ibrahimovic, nochtans uitstekend op dreef bij AC Milan. En wat betreft de Zweedse bondscoach is de carrière van de 39-jarige aanvaller voor zijn land een afgesloten hoofdstuk. “Sommige mensen hebben gezegd dat er een plan achter die foto schuilgaat”, zei Andersson tegen de Zweedse krant Aftonbladet. ‘Maar ik begrijp niet wat het betekent. Ik wil er niet te veel energie in steken. Het is vierenhalf jaar geleden dat hij zei dat hij zijn carrière bij het nationale team had beëindigd. We spraken erover na het EK. Ik heb het grootste respect voor hem, net als die van veel andere spelers die dezelfde beslissing hebben genomen. Dus de vraag is voor mij gesloten.”