Kogel is door de kerk: Van den Brom op weg naar KRC Genk

John van den Brom wordt de opvolger van Jess Thorup. De 54-jarige Nederlander verlaat FC Utrecht voor KRC Genk, dat iets minder dan een half miljoen euro betaalt om hem los te weken. Beide partijen bereikten gisteravond laat een akkoord, dat binnenkort geofficialiseerd wordt.

De naam van John van den Brom, die vrijdag de training van Utrecht niet meer leidt, komt niet zomaar uit de lucht vallen. De ex-coach van Anderlecht stond al meer dan eens op het verlanglijstje van TD Dimitri de Condé tijdens de zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach.

“De training van het eerste elftal wordt voorlopig geleid door René Hake en Rick Kruys”, zo verklaart FC Utrecht op Twitter. “John van den Brom en Dennis Haar hebben de ruimte gekregen voor het afronden van hun transfer.”

Anderlecht

Joseph Antonius van den Brom was een meer dan verdienstelijke middenvelder, die het grootste deel van zijn carrière bij Vitesse voetbalde. De tweevoudig international kwam ook uit voor Ajax (twee seizoenen), Istanbulspor en De Graafschap, vooraleer hij aan een trainersloopbaan begon. Via de jeugd van Ajax en AGOVV belandde hij bij ADO Den Haag, waar hij stuntte met een Europees ticket. Het leverde Van den Brom een overgang naar Vitesse en daarna (in 2012) Anderlecht op.

Van den Brom denkt nog steeds met plezier terug aan zijn Belgische periode. Met dank aan een landstitel in zijn eerste seizoen. Het klikte ook prima met zijn assistent Besnik Hasi, die Van den Brom uiteindelijk nog voor de start van de play-offs in zijn tweede seizoen opvolgde. Hasi pakte alsnog de titel, hun vriendschapsband is tot op de dag van vandaag intact gebleven. Ook al had Van den Brom het aanvankelijk heel moeilijk met zijn ontslag in het Astridpark.

AZ en Utrecht

Veel tijd had Van den Brom niet nodig om van de ontgoocheling te bekomen. Hij volgde Marco van Basten op als hoofdcoach van AZ en zou er vijf jaar aan het roer blijven. Vier keer pakte hij met de club uit Alkmaar een Europees ticket, de twee bekerfinales (tegen Vitesse en Utrecht) werden wel verloren.

Van den Brom trok in de zomer van 2019 naar Utrecht, dat op een zesde plaats stond, toen het seizoen werd afgebroken tijdens de eerste coronagolf. Die trok eveneens een streep door de bekerfinale tegen Feyenoord, die Utrecht via een zege tegen Ajax had bereikt. Ook in zijn tweede seizoen kreeg Van den Brom de machine niet op volle toerental: na twee overwinningen, drie gelijke spelen en een eerste seizoensnederlaag vorig weekend in Heracles (4-1) prijkt het ambitieuze Utrecht met 9 op 18 op een tegenvallende achtste plaats.

Losse aanpak

Van den Brom ziet duidelijk meer toekomstmogelijkheden bij KRC Genk en stelde zich meteen open voor een overgang. De clausule om zijn contract te verbreken bij Utrecht vormde geen struikelblok, de onderhandelingen met Van den Brom zelf geraakten donderdagavond laat in de allerlaatste fase. Genk hield al die tijd de piste Brian Priske warm, al was vanaf het begin duidelijk dat het veel moeilijker zou worden om de voormalige Genkse rechtsachter los te weken bij zijn club FC Midtjylland.

John Van den Brom stond bij Anderlecht overigens bekend als de coach van de losse aanpak. Geen controlefreak, die graag zwaait met boetes, maar wel iemand die zweert bij een positieve sfeer in de spelersgroep. Benieuwd of zijn verhaal ook aanslaat bij de getalenteerde maar precaire kern van KRC Genk.

Dennis Haar

Van den Brom pakte met Anderlecht overigens ook zijn tweede trofee(tje) tegen KRC Genk. Tegenover die Supercup (1-0) staat een pijnlijke bekeruitschakeling op 2 maart 2013. Racing plaatste zich voor eigen publiek voor de bekerfinale dankzij een 7-6-zege in de strafschoppenreeks. Laszlo Köteles haalde het uiteindelijk na 20 penalty’s in een persoonlijk duel met Sylvio Proto.

John Van den Brom brengt mogelijk zijn rechterhand Dennis Haar mee naar Genk, daar wordt nog over onderhandeld. Zij zitten waarschijnlijk nog niet op de Genkse bank tijdens de Limburgse derby op Stayen. Die werd helemaal voorbereid door het assistentenduo Olivieri-Ribeiro, dat zaterdagavond normaal ook de coaching voor zijn rekening zal nemen.