Staking van drie weken in fabriek van Britse vliegtuigmotorenbouwer Rolls-Royce

De werknemers van een fabriek van de Britse vliegtuigmotorenbouwer Rolls-Royce in het noorden van Engeland leggen vrijdag voor drie weken het werk neer, uit protest tegen de delokalisatie van een deel van de activiteiten naar Singapore.

De staking op de site van Barnoldswick (Lancashire) duurt tot 27 november. Vakbond Unite kondigde donderdag aan dat een stakingspost opgetrokken wordt, met strikte naleving van de social distancing.

Rolls-Royce maakte de beslissing tot delokalisatie in augustus bekend. Daardoor gaan zowat 350 banen verloren in Engeland. Volgens Unite brengt deze beslissing de levensvatbaarheid in gevaar van de historische fabriek in Barnoldswick, die al bestaat sinds 1943 en werk biedt aan 550 mensen.