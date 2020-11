Duitse douaniers vinden cocaïne in kinderboeken

In twee kinderboeken hebben douaniers op de luchthaven van Frankfurt ongeveer 400 gram cocaïne gevonden. De drugs waren in zakjes verstopt tussen de pagina’s van de boeken.

Volgens de douane in Frankfurt maakten de boeken deel uit van een pakket dat vanuit Brazilië was verstuurd. De straatwaarde van de drugs wordt geschat op ongeveer 14.000 euro. “Vaak worden onschadelijke en onopvallende voorwerpen om te verstoppen gebruikt”, zegt een woordvoerder. De douane kon het pakket onderscheppen omdat het uitzonderlijk zwaar was.