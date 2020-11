BVAS ziet COVID-testing in de apotheek niet zitten

BVAS, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, verzet zich tegen de rol die de apothekers zich toe-eigenen in de COVID-testingstrategie. “Als apothekers sneltesten afnemen en uitvoeren in hun apotheek is dat volgens de beroepsvereniging van artsen klinisch biologen illegale uitoefening van de geneeskunde. BVAS deelt die bezorgdheid”, klinkt het.

BVAS zegt blij te zijn met elke uitgestoken hand die de werkdruk van de overbelaste huisartsen kan verlichten, maar de hulp moet efficiënt en productief zijn, klinkt het. “Apothekers worden in de context van de COVID-pandemie inderdaad wettelijk gemachtigd om na een specifieke opleiding door een arts nasopharyngale staalafnames te doen”, zegt BVAS. “Maar snelle antigeentesten uitvoeren in de apotheek valt buiten die aangekondigde wet en is er strijdig mee.”

Volgens de artsen zijn de voorwaarden voor een veilige test en een snelle bezorging van de testresultaten niet vervuld. “Om te beginnen is het voor de afname van de test vereist om persoonlijk beschermingsmateriaal te gebruiken, wat in een apotheek moeilijk haalbaar is”, klinkt het. “De apothekers hebben ook geen aansluiting op de specifieke informatica-infrastructuur om de resultaten van snelle antigentesten te bezorgen aan de aanvragende artsen en aan Sciensano.”

“Een stukje huisartsgeneeskunde inpalmen”

Bovendien zijn niet alle sneltesten even kwaliteitsvol en is er geen garantie dat de apothekers de betere sneltesten zullen gebruiken. De sneltesten zijn geschikt om superverspreiders op te sporen, maar de vele patiënten die minder met het Sars-CoV-2-virus besmet zijn, zullen vals negatief testen, legt BVAS uit. “Vaak is het resultaat niet negatief of positief maar twijfelachtig, zodat minstens ook een medische anamnese door een arts nodig is.”

BVAS geeft aan dat er onrust leeft bij de huisartsen over de demarche van de apothekers. “Het kan niet de bedoeling zijn dat de apothekers, onder het voorwendsel de overbelaste huisartsen te helpen, van de COVID-epidemie gebruikmaken om opnieuw te proberen een stukje huisartsgeneeskunde in te palmen”, besluit de vereniging.