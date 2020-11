China mikt op jaarlijkse groei economie van bijna 5 procent

De Chinese regering zou voor de langere termijn mikken op een gemiddelde groei van de economie met bijna 5 procent per jaar. Dat betekent dat de groei van de tweede economie van de wereld minder sterk wordt dan in de afgelopen dertig jaar.

President Xi Jinping zou vorige week tegen de top van de Communistische Partij hebben gezegd dat de economie van China kan verdubbelen in omvang tegen 2035. Deze ambitie is onderdeel van nieuwe plannen van de Chinese overheid voor de komende vijf en vijftien jaar. Naar verwachting zullen meer concrete doelstellingen naar buiten komen als de plannen worden voorgelegd aan het Chinese parlement in maart volgend jaar.

Peking zou vooral de binnenlandse economie willen versterken, bijvoorbeeld de chipsector om zo de afhankelijkheid van buitenlandse chiptechnologie te verminderen. Ook zou het land meer willen doen om de inkomens van huishoudens te laten stijgen, met ook meer investeringen in schonere energiebronnen om uitstoot en milieuvervuiling tegen te gaan.