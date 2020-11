Federale regering kondigt extra steunmaatregelen aan: 200 miljoen voor ziekenhuispersoneel

De federale regering maakt 200 miljoen euro extra vrij voor een bijkomende financiële compensatie voor al het federale zorgpersoneel. Dat heeft de Kern vrijdagochtend beslist. Het geld komt bovenop de consumptiecheque van 300 euro en de structurele loonsverhoging in de sector.

De federale regering wil het zorgpersoneel dat zich momenteel in onder meer de ziekenhuizen uit de naad werkt een extra blijk van waardering geven, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vrijdagmiddag op een persconferentie na afloop van de Kern. “Mensen in de ziekenhuizen doen het niet voor het geld, maar omdat het hun plicht en roeping is. Toch denken we dat we het respect en de waardering die we hebben voor wat daar gebeurt, concreet moeten maken met een concreet signaal.”

De federale regering treedt daarom nu onmiddellijk in overleg met de werkgevers en vakbonden in de zorg over hoe een bijkomend bedrag van 200 miljoen euro verdeeld en uitgekeerd kan worden, zei Vandenbroucke. Concrete modaliteiten zijn er dus nog niet, maar het gaat in elk geval om een eenmalige compensatie, want in de loop van volgend jaar komt er zoals in het regeerakkoord afgesproken een structurele loonsverhoging voor het gesalarieerd personeel in ziekenhuizen en andere federale zorgsectoren, stipte Vandenbroucke aan. Op kruissnelheid gaat het daar om een bedrag van 600 miljoen euro per jaar, maar die loonsverhoging gaat gepaard met een nieuwe functieclassificatie en vraagt dus nog wat tijd.

Consumptiecheque

Het federale zorgpersoneel krijgt bovenop de 200 miljoen euro ook nog de beloofde consumptiecheque van 300 euro. Die beslissing werd nog door de vorige regering onder leiding van premier Sophie Wilmès genomen en wordt nu verder uitgewerkt in sociale akkoorden in de verschillende deelsectoren, zei Vandenbroucke. De werkgevers zullen de tijd hebben tot 30 juni volgend jaar om die cheques uit te betalen, waarna ze zeker tot eind volgend jaar gebruikt kunnen worden. De regering trekt 50 miljoen euro uit voor die cheques, en niet 39 miljoen zoals eerst voorzien.

De beslissingen maken deel uit van een uitgebreid pakket aan steunmaatregelen voor werknemers, zelfstandigen en bedrijven. Een groot deel daarvan zijn verlengingen van eerder genomen maatregelen, zoals de btw-verlaging op mondmaskers en handgels of het uitstel van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen. Maar er zitten ook enkele nieuwe maatregelen in, zoals de mogelijkheid voor ondernemers om een afbetalingsplan op te stellen voor de betaling van sociale bijdragen.