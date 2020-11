Van Gucht herhaalt: zo draag je een mondmasker

Het mondmasker blijft volgens viroloog Steven Van Gucht een essentieel onderdeel in de strijd tegen corona. “We beschermen elkaar met een mondmasker in de klas, in de publieke ruimte en op straat”, zei hij vrijdagvoormiddag tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “Maar we zien dat veel mensen het mondmasker vaak verkeerd dragen, dat is nutteloos en onveilig.” Hoe moet het dan wel?

Probeer het mondmasker zo weinig mogelijk op en af te zetten, te laten rondslingeren of in het midden aan te raken. Het is ook belangrijk om je handen te wassen of te ontsmetten voor je het mondmasker aanraakt. Neem het masker alleen vast aan de elastieken of aan de rand.

Het mondmasker moet goed aansluiten, er mogen geen gaten zijn waarlangs druppels kunnen ontsnappen of binnenglippen. “Het masker moet de mond én de neus bedekken.” De elastieken kruisen veroorzaakt ook gaten, dat is dus af te raden.

Brillenglazen

Voor wie last heeft van aandampende brillenglazen, zijn er volgens Van Gucht verschillende producten op de markt om dat probleem aan te pakken. “Je kan ook raad vragen bij de opticien”, zei hij.

Als je masker afzakt, kan je een knoop leggen in de elastieken om het beter op je gezicht te laten passen. “Het is vooral belangrijk dat je mondmasker comfortabel zit.”

“Vecht tegen de reflex om aan het mondmasker te zitten, of je gezicht aan te raken”, raadde Van Gucht aan. “We doen dat toch allemaal onbewust, daarom is het belangrijk om regelmatig je handen te wassen.” Een mondmasker kan je het best maar één dag gebruiken, daarna neem je een nieuw of versgewassen masker. “Vervang het masker als het nat is geworden, bijvoorbeeld door regen.”

Het is ook belangrijk het mondmasker niet te laten rondslingeren. “Zorg ervoor dat iedereen thuis een persoonlijke doos of container heeft om het masker op te bergen, en voorzie in een tas of zak om het mondmasker weg te steken als u ergens naartoe gaat.”

