Ambitieuze Vincent Kompany: “Wij hebben de grootste progressiemarge van alle Belgische teams”

Heel wat reden tot optimisme deze week op Anderlecht. Paars-wit is tot op twee punten van de leidersplaats genaderd en Vincent Kompany zag enkele belangrijke spelers terugkeren op training. Zondag op bezoek bij AA Gent kan hij rekenen op zijn voltallige kern, op uitzondering van de langdurig geblesseerden Cobbaut en Trebel.

Het is al even geleden dat Kompany nog kon kiezen uit zó veel spelers. Verschaeren en Dimata zijn terug na kleine blessures, Mykhaylichenko sloot weer aan na quarantaine. “Ik werk met 34 spelers, waarvan er 23 niet zullen starten, dus er zal wel eens iemand ontgoocheld zijn”, zegt de Anderlecht-coach.

Zich zorgen maken over gefrustreerde jongens die niet aan de bak komen, doet Kompany niet. “Als coach mag je vooral niet te veel beloftes maken. En als een speler alsnog ontevreden is dat hij niet speelt, maar wel keihard traint, lijkt me dat geen enkel probleem. Geef mij maar allemaal spelers die koste wat het kost willen spelen.” Voert Kompany dan ellenlange gesprekken met zij die niet spelen om ze koest te houden? “Nee, ik probeer een simpel kader te schetsen: om die reden speel jij wel of niet. De jongens die doen wat ik vraag, hebben meer kans om te spelen.

Met de nagenoeg voltallige kern ter beschikking mikt Kompany de komende weken hoog. “Als jongste ploeg in België hebben wij de grootste progressiemarge van iedereen. Ik zie al elke week vooruitgang, maar als de automatismen beginnen komen, zal het nog beter gaan. Er is nog veel werk, maar ik leg de lat hoog. Een zege in het weekend is maar een tussenstapje naar meer.”

Yari Verschaeren (rechts) is er opnieuw van de partij bij Anderlecht. Foto: Photo News

Stroeykens toekomstige Rode Duivel

Gent, tegenstander zondag, kreeg gisteren een nieuwe knauw in het vertrouwen met de nederlaag bij Rode Ster. Het ideale moment om de Buffalo’s te treffen? “Ik vind dat Gent nog altijd veel kwaliteiten heeft”, zegt Kompany. “Zeker aan de bal vind ik ze een van de betere ploegen. Wie zondag de bal zal opeisen? Wij hebben die ambitie.”

De RSCA-trainer ging tijdens zijn wekelijkse persbabbel nog even dieper in op twee van zijn spelers: man-in-vorm Percy Tau en aanstormend talent Mario Stroeykens (16). Tau krijgt al een hele poos de voorkeur op Vlap op de tien. “Percy is een eersteklas voetbalbrein. Hij is een artiest, maar werkt ook keihard, en het is door die combinatie dat ik hem zo graag heb.”

Ook Stroeykens, die sinds kort meetraint met de A-kern, is aanvallende middenvelder. “Wij bereiden de jongeren voor alsof ze elke week in aanmerking komen om mee te doen. Naar leeftijd kijk ik niet echt. Op de dag dat Mario klaar is, zal hij spelen. Het is een uitzonderlijk talent dat alle kaarten in handen heeft om Rode Duivel te worden en bij een Europese topclub te belanden”, besluit Kompany.