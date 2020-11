Voka en Comeos tevreden met nieuwe steunmaatregelen

De federale regering zal niet alleen het steunpakket dat van kracht was tijdens de eerste lockdown verlengen tot het eerste kwartaal van 2021, maar het heeft vrijdag ook nog een hele reeks van nieuwe maatregelen aangekondigd. Zo komt er 200 miljoen euro vrij voor het zorgpersoneel, komt er opnieuw een regeling rond tijdelijke werkloosheid en komt er een verbetering van het klassiek overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

“De kostprijs van deze steun kan gezien worden als een éénmalige uitgave, maar nog veel belangrijker: het is een investering in mensen en bedrijven die vóór de crisis zelfredzaam en economisch gezond waren, maar dat niet langer zijn omdat het noodlot heeft toegeslagen”, staat er te lezen in het persbericht. Heel wat bestaande maatregelen worden namelijk verlengd, maar er komen ook een aantal nieuwe steunmaatregelen bij.

Daarbij focust de federale regering zich op vier grote doelstellingen: het ondersteunen van mensen die zonder werk zitten door covid-19, het redden van gezonde bedrijven, het ondersteunen van mensen in armoede en het versterken van cruciale sectoren die onder druk staan door de pandemie.

Lees ook. Regering breidt tijdelijke werkloosheid opnieuw uit naar alle ondernemingen

Handelshuur kwijtschelden

Handelsfederatie Comeos is tevreden over het steunpakket van de federale regering voor bedrijven die worden getroffen door de coronacrisis. De lastenverlaging zal hen helpen de moeilijke periode door te komen, zegt CEO Dominique Michel. Comeos zegt dat de maatregelen van de regering-De Croo neerkomen op een lastenverlaging van 530 miljoen euro. Het gaat onder meer om uitstel van sociale en fiscale betalingen, en een RSZ-vrijstelling voor het derde kwartaal voor de gesloten winkels.

“Veel van onze handelaars hebben verplicht de deuren moeten sluiten of realiseren nog maar een fractie van hun normale omzet. Een lastenverlaging van dergelijke omvang zal hen helpen om deze moeilijke periode door te komen”, zegt Comeos-topman Michel.

Toch is er nog een probleem, zegt de werkgeversorganisatie. De handelshuur en de vaste kosten zoals lokale belastingen, blijven doorlopen. Comeos vraagt ook daarvoor een ondersteuning van de overheid, door eigenaars die handelshuur kwijtschelden fiscaal te ondersteunen of door de tussenkomst in de vaste kosten door de regionale overheden uit te breiden met een specifiek plafond voor grotere ondernemingen.

“2020 is economisch rampjaar”

Ook het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) ondersteunt de nieuwe batterij aan steunmaatregelen van de federale regering om de economie te onderstutten. “Vooral de verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, evenals de garantieregeling voor kmo’s zijn voor de getroffen Vlaamse bedrijven cruciaal. Ook het uitstel van betaling van belasting en de uitbreiding van de vrijstelling van RSZ werkgeversbijdragen zijn noodzakelijke maatregelen. De verlenging van de verhoogde investeringsaftrek tot eind 2022 voor kmo’s moet de economie stimuleren.”

“Vast staat dat 2020 een economisch rampjaar wordt. We moeten nu dan ook alles op alles zetten om 2021 maximaal te redden”, stelt Hans Maertens. “We herhalen daarom nog eens onze oproep aan alle bedrijven en medewerkers om de veiligheids- en gezondheidsregels strikt na te leven en maximaal telewerk te organiseren, zonder de band met het bedrijf en de collega’s uit het oog te verliezen en zonder de continuïteit van onze bedrijven in gevaar te brengen. Daarom moeten de bedrijven, na de zorg, ook gebruik kunnen maken van de sneltests. We dringen aan op een snelle en effectieve regeling voor het inzetten van sneltests om zo het besmettingsgevaar in onze bedrijven verder te beperken en te lange quarantaines van werknemers te vermijden”, klinkt het nog

“Naast liquiditeit ook financiële ruggengraat verstevigen”

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) verwelkomt de steunmaatregelen die de regering-De Croo vrijdag heeft aangekondigd om de bedrijven wat extra zuurstof te geven tijdens de tweede golf van de corona-epidemie. “Maar om faillissementen op langere termijn te vermijden, zijn meer dan ooit ook structurele maatregelen nodig die de solvabiliteit van de ondernemingen verstevigen”, klinkt het. Het VBO is tevreden met de maatregelen die de liquiditeit van de bedrijven zullen versterken op korte termijn en hen zo zullen helpen om door de crisis te komen. Daarom dringt het aan op een stevig arsenaal van maatregelen die onze economie ook op middellange termijn kunnen stutten. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een nieuwe regeling Cooreman-De Clercq om het spaargeld te mobiliseren of het aanmoedigen van achtergestelde leningen.