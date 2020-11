De man die Obama haatte, en de erfenis van het Trumpisme: wat zijn de gevolgen van de verkiezingen voor Senaat en Huis?

De hele wereld zit – intussen al twee dagen – op het puntje van z’n stoel. Nagelbijtend en wachtend op de uitslagen van de presidentsverkiezing in Arizona, Georgia, Nevada en co. Je zou bijna vergeten dat Amerika ook gestemd heeft voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Ook daar zijn de gevolgen enorm, want nu de blue wave is uitgebleven, ziet het er niet naar uit de Democraten een meerderheid in de Senaat gaan halen. Wat betekent dit?