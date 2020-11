Tequila van Tesla meteen uitverkocht

Van Elon Musk, de topman van de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla, was al geweten dat hij zich niet enkel met auto’s bezighoudt. Nu heeft hij ook een “Tesla Tequila” uitgebracht, tegen de prijs van 250 dollar per fles. Het product was binnen de kortste keren uitverkocht, zo meldt CNN vrijdag.

De tequila, gefabriceerd door Nosotros Tequila in Californië, kwam in een fles in de vorm van een bliksemschicht.

Tesla kondigde vorige maand nog aan vast te houden aan zijn doelstelling om dit jaar een half miljoen auto’s te verkopen.