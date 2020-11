Wie beslist officieel of Trump of Biden de winnaar is, hoe zit dat met hertellen en kunnen de kiesmannen nog verrassen?

Het is een kwestie van uren voor we eindelijk weten wie de volgende president van de Verenigde Staten wordt. Wat nu wel al vastligt, is dat deze verkiezingen gevolgd zullen worden door hertellingen en rechtszaken. Donald Trump is daar al mee begonnen. Maar hoe gaat het nu verder? Wanneer hebben we een winnaar, waar kan herteld worden en kunnen de kiesmannen de verkiezing nog een verrassende kant uit duwen?