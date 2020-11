Wat moet er nu nog gebeuren vooraleer Joe Biden écht de verkiezingen gewonnen heeft?

Nu Joe Biden Donald Trump voorbijgestoken is in de belangrijke strijdstaten Georgia en Pennsylvania, ziet het er wel erg gunstig uit voor zijn kansen op het presidentschap. Toch is Biden in theorie nog niet zeker en kan het nog uren- of dagenlang afwachten zijn. Wat moet er gebeuren vooraleer ‘Uncle Joe’ effectief het podium kan bestijgen voor een overwinningsspeech? En wanneer zou dat kunnen gebeuren?

Een presidentskandidaat in de VS heeft 270 van de in totaal 538 kiesmannen nodig om zichzelf officieel uit te roepen tot winnaar. Joe Biden heeft op dit moment al 253 kiesmannen binnen, ofwel doordat in sommige staten de resultaten al definitief gekend zijn, ofwel doordat zijn voorsprong er zo groot is dat de overwinning hem er onmogelijk nog kan ontglippen.

Eigenlijk is de situatie voor Biden op dit moment heel simpel. Als hij de belangrijkste staat binnenhaalt waar het pleit nog niet beslecht is, Pennsylvania, heeft hij meteen 273 kiesmannen binnen, en kan Trump hem niet meer inhalen. In Pennsylvania ligt Biden sinds 14.45 uur zo’n 5.000 stemmen op kop, en de meeste experts geloven dat hij in de loop van de komende uren alleen nog maar verder zal uitlopen.

Verliest Biden alsnog in Pennsylvania, dan volstaat het om minstens nog twee van de drie strijdstaten binnen te halen waar hij voorlopig op kop ligt en volgens de experts een erg reële kans maakt om ook definitief te winnen: Arizona (11 kiesmannen), Georgia (16 kiesmannen) en Nevada (6 kiesmannen).

In theorie zou hij ook nog kunnen winnen in de twee andere staten die nog in het spel zijn, maar waar Trump op kop ligt: North Carolina (15 kiesmannen) en Alaska (3 kiesmannen). Maar de kans is klein (North Carolina) tot onbestaande (Alaska) dat hij daar Trump nog zal kloppen.

Alle scenario’s

Dat betekent dus dat dit de meest realistische scenario’s zijn waarin Biden de 46ste president van de Verenigde Staten wordt:

Bij winst in Pennsylvania, Georgia, Arizona én Nevada, 306 kiesmannen

kiesmannen Bij winst in Pennsylvania, Arizona en Nevada, maar verlies in Georgia: 290 kiesmannen

kiesmannen Bij winst in Georgia, Arizona en Nevada, maar verlies in Pennsylvania: 286 kiesmannen

kiesmannen Bij winst in Georgia en Arizona, maar verlies in Pennsylvania en Nevada: 280 kiesmannen

kiesmannen Bij winst in Georgia en Nevada, maar verlies in Pennsylvania en Arizona: 275 kiesmannen

kiesmannen Wanneer hij alleen Pennsylvania binnenhaalt: 273 kiesmannen

kiesmannen Bij winst in Arizona en Nevada, maar verlies in Pennsylvania en Georgia: 270 kiesmannen.

In het geval dat Biden alleen Georgia wint en alle andere resterende staten verliest, halen zowel hij als Donald Trump 269 kiesmannen binnen. In dat geval is het aan het Huis van Afgevaardigden om de winnaar aan te duiden.

Wanneer krijgen we nu definitief duidelijkheid over winst en verlies in de cruciale strijdstaten?