Amerikaanse werkloosheid gedaald in oktober

De werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten is in oktober gedaald naar 6,9 procent, tegen 7,9 procent in de voorgaande maand. Dat blijkt uit officiële cijfers.

Er kwamen 638.000 jobs bij. Veel analisten hadden een lager cijfer verwacht. Door de coronacrisis zijn 22 miljoen banen verloren gegaan. Momenteel zijn het er nog meer dan 10 miljoen minder dan voor de crisis, toen de Amerikaanse werkloosheid op het laagste niveau in zowat 50 jaar zat.

Nu de besmettingen ook in de VS weer oplaaien, verwachten waarnemers dat de toename van werknemers die weer aan de slag kunnen gaan, voor de rest van het jaar zal vertragen. Er is ook nog geen duidelijkheid over nieuwe federale steunmaatregelen.