Weense chef terreurbestrijding geschorst na terreuraanslag

De chef terreurbestrijding van de Weense politie is geschorst. Dat heeft de politietop vrijdag bekendgemaakt, vier dagen nadat een jihadist het vuur opende in Wenen en daarbij vier mensen doodde en meer dan twintig anderen verwondde.

Erich Zwettler “heeft me gevraagd om hem uit zijn functies te schorsen omdat hij geen obstakel wil zijn in het onderzoek”, verklaarde politiechef Gerhard Pürstl.

In het onderzoek naar de aanslag kwamen een aantal blunders naar boven. Zo zou de Weense politie op de hoogte zijn geweest dat de dader van de aanslag contact had met Duitse extremisten. Ook kon de dader zijn gang gaan, hoewel hij al veroordeeld was voor terrorisme. De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken gaf eerder deze week nog toe dat de politie al weken voor de aanval op de hoogte was dat de dader in juli munitie had proberen te kopen in Slovakije.

De jihadist opende maandag het vuur in Wenen en doodde daarbij vier mensen en verwondde meer dan twintig anderen. De politie schoot de dader dood. Terreurgroep IS heeft de aanslag opgeëist.