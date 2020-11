Onderzoek naar verdacht overlijden: achttienjarige dood gevonden in zetel in Hoeselt

Hoeselt - In het Limburgse Hoeselt zijn het parket en de politie een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden van een naar verluidt 18-jarige man. Dat meldt Het Belang Van Limburg.

Rond kwart voor tien vrijdagochtend werd een levenloos lichaam aangetroffen in de zetel in een woning in Hoeselt, waarna een wetsdokter en het labo ter plaatse gingen. Donderdagnacht had de politie al aangebeld na klachten van buurtbewoners over ruzie in de woning, maar niemand deed open.

Onderzoek moet nu uitwijzen waaraan de jongeman van achttien jaar is overleden.