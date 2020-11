Spaans gerecht opent derde dossier tegen ex-koning Juan Carlos

Er is een derde onderzoek gestart naar de voormalige koning van Spanje, Juan Carlos, in verband met het witwassen van geld. Dat meldt de Spaanse Justitie vrijdag.

Het parket voor corruptiebestrijding zal deel uitmaken van de werkgroep die belast is met dit onderzoek, meldt procureur-generaal Dolores Delgado.

Het gaat om het derde onderzoek dat is geopend naar Juan Carlos. Eerder deze week meldde de procureur-generaal al dat er een tweede onderzoek is geopend. Details over de inhoud of focus van het onderzoek of de mogelijke implicaties voor andere leden van Spaanse koninklijke familie, gaf ze toen niet. Volgens de krant El Diario heeft het te maken met beschuldigingen van belastingontduiking via creditcards die Juan Carlos en een aantal van zijn familieleden zou hebben gebruikt.

Het eerste onderzoek naar Juan Carlos gaat over beschuldigingen dat hij in 2008 smeergeld ten belope van 100 miljoen dollar heeft aanvaard. Er worden mogelijke witwaspraktijken onderzocht na zijn troonsafstand in 2014.

Juan Carlos genoot immuniteit tijdens zijn vier decennia als staatshoofd van Spanje, tussen 22 november 1975 en 14 juni 2014. In augustus verliet hij in het geheim het land. Pas na twee weken liet de koninklijke familie weten dat Juan Carlos naar de Verenigde Arabische Emiraten was gereisd, waar hij momenteel verblijft.