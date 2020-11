Youth for Climate hekelt voor tweede week op rij Europees Landbouwbeleid

Youth for Climate heeft voor de tweede week op rij actiegevoerd aan het Berlaymontgebouw in Brussel om de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) af te keuren. De klimaatjongeren herhalen dat het plan dat voorligt niet ambitieus genoeg is in de strijd tegen klimaatverandering.

Een tiental jongeren, onder wie Anuna De Wever, stelden zich met inachtneming van de afstandsregels met hun pamfletten op naast het Berlaymontgebouw. Net zoals vorige week vrijdag op 30 oktober klagen ze aan dat in de komende zeven jaar het grootste deel van het budget van het GLB bestemd wordt voor de intensieve landbouw en dat het daarmee de massale productie van broeikasgassen vanuit de landbouw voortzet.

“De landbouw zou een oplossing kunnen zijn voor de klimaatverandering en om de weerstand te vergroten tegen toekomstige gezondheids- en klimaatcrisissen. Maar vandaag laat de Europese Unie ons andermaal in de steek door grote, vervuilende landbouwbelangen na te streven ten nadele van duurzamere regeneratiepraktijken”, stellen de klimaatjongeren.

Het Europees meerjarenbudget voor de volgende zeven jaar ligt intussen nog op tafel. En ook daar mist Youth for Climate ambitie op vlak van klimaat en biodiversiteit.

“De Europese Rekenkamer heeft het ons voorspeld: we hebben honderd miljard euro per jaar nodig. Youth for Climate vraagt een budget in overeenstemming met de ambities”, klinkt het.

De klimaatjongeren besluiten dat ze de EU-beleidmakers onder druk zullen blijven zetten met hun acties.