Drie bubbels in vijf dagen: waarom Club Brugge niet blij is dat Charles De Ketelaere opgeroepen is bij Rode Duivels én U21

Charles De Ketelaere is de nieuwe naam in de selectie van bondscoach Roberto Martinez. Club Brugge heeft reden tot fierheid, maar ook tot bezorgdheid. De 19-jarige middenvelder voetbalt de komende week in drie verschillende bubbels. Zondag gaat hij met Club op bezoek in Oostende, woensdag speelt hij met de Rode Duivels tegen Zwitserland in Leuven en daarna bereidt hij met de U21 de beslissende wedstrijd in Bosnië voor. “Mijn spelers lopen risico’s”, waarschuwt Club-coach Philippe Clement.