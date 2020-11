Wereldwinkel schrapt chocolade Zwarte Piet

Zwarte Piet komt dit jaar niet bij Oxfam. De Wereldwinkels halen het controversiële hulpje van Sinterklaas uit het assortiment van chocoladefiguren. “We ijveren voor een duurzame, rechtvaardige en inclusieve maatschappij en dat trekken we door in ons assortiment”, motiveert Oxfam de keuze. Chocolade sintfiguren zijn er wel/ in bruine melkchocolade en in één geval ook met witte baard. Wie Sinterklaasfiguren bij de wereldwinkel koopt, kan er van op aan dat die zonder kinderarbeid gemaakt zijn, klinkt het ook nog.