Ongezien van een president: Macron schrijft lezersbrief naar krant na “feitelijke onjuistheden”

Het moet een unicum zijn, een zittende president die een ‘lezersbrief’ stuurt naar een krant. Dat is wat de Franse president Macron deze week deed: hij schreef een brief naar de Financial Times. De Britse kwaliteitskrant had op haar website een opiniestuk gepubliceerd dat Macron ervan beschuldigde een oorlog te voeren tegen de islam uit electorale overwegingen. Het stuk werd enkele uren na publicatie offline gehaald “wegens feitelijke onjuistheden”, maar Macron wilde de puntjes op de i zetten.

“Frankrijk strijdt tegen islamistisch separatisme, nooit tegen de islam”, zo luidt de titel van de brief die ook op de website van het Elysée werd gepost. “Op basis van foute citaten [waarbij ‘islamseparatisme’ – een term die ik nooit heb gebruikt – wordt verward met ‘islamistisch separatisme’ – wat een realiteit is in mijn land] word ik ervan beschuldigd de Franse moslims te stigmatiseren uit electorale overwegingen; erger nog, dat ik een klimaat van angst en verdachtmakingen aan hun adres bestendig.” Macron wijst erop dat Frankrijk de laatste vijf jaar, sinds de aanslagen op Charlie Hebdo, geconfronteerd wordt met een “golf van terreuraanslagen in naam van een politieke islam”.

Waarna hij omstandig uitlegt dat Frankrijk een ‘lekenstaat’ is, wat betekent dat de Staat zich niet met het geloof bemoeit, én omgekeerd. “En dat geldt evengoed voor moslims als voor christenen, joden, boeddhisten, iedereen. [...] Onze veiligheidstroepen beschermen moskeeën, net zoals ze kerken of synagoges beschermen”, aldus nog Macron. “Net daarom zal ik nooit aanvaarden dat iemand zegt dat Frankrijk, dat de Franse Staat, racisme tegenover moslims cultiveert.”