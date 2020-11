Waarom sommige winkels mogen openblijven en andere niet: zo gaat het eraan toe in de achterkamers van de politiek

In de achterkamers van de politiek is een wapenwedloop bezig. Organisaties allerhande houden de pen vast bij wetsontwerpen en sturen politieke beslissingen in weloverwogen richtingen. En zelfs in tijden van corona draait het schaduwparlement der lobbyisten op volle toeren. Of hoe denkt u dat bepaald werd welke winkels wel en niet mochten openblijven? Een gesprek met politici en lobbyisten over hun werk. Of hoe het er in die achterkamerpolitiek aan toegaat.