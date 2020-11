LASK Linz legt geen klacht neer tegen Antwerp na foute wissels: “Fair-play is voor ons prioritair”

Na de nederlaag tegen LASK Linz was er nog wat te doen over de vervangingen bij Antwerp. In het Europese voetbal mag je – sinds corona – vijf wissels doorvoeren, maar op maximum drie wisselmomenten. Bij de Great Old vielen er echter op vier verschillende momenten spelers in. Bij de geplande dubbele wissel met Buta en Ampomah liep namelijk iets fout. De vierde ref ging in de fout, want hij liet Ampomah pas een minuut na Buta op het veld komen. En dat was duidelijk niet de bedoeling.

LASK won de wedstrijd wel, maar zou in plaats van 0-1 ook met 0-3-forfaitcijfers kunnen winnen, als het klacht neerlegt en gehoord wordt. Maar omdat ook de Oostenrijkers in de gaten hadden dat Antwerp er niks aan kon doen, laten ze dit zo. Dat lieten ze ook weten in een persbericht. “Missen is menselijk. Een 3-0-zege zou ons een ongelofelijk voordeel opleveren, maar we willen Antwerp niet benadelen. Zij hebben zich extreem fair gedragen, op en naast het veld. Daarom doen we hier niks mee en hopen we dat ook de UEFA het zo laat. Fair-play is voor ons prioritair.”