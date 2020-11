Peter Balette weet nog niet of hij zondag als T1 op de bank zit tegen Anderlecht: “Ik probeer vooral enthousiasme over te brengen”

Peter Balette klonk donderdagavond na afloop van de partij in Belgrado opvallend schor. De Gentse assistent-coach die Wim De Decker – positief getest op COVID – verving, had dan ook 90 minuten lang zich de ziel uit het lijf geschreeuwd en zijn spelersgroep constant aangevuurd in de zoektocht naar een eerste groepszege in de Europa League. De nederlaag op bezoek bij Rode Ster Belgrado betekende dan ook een nieuwe ontgoocheling. Daags na die opdoffer oogde Balette alweer zeer strijdvaardig.

Eigenlijk is er deze week niet zoveel veranderd voor de in Gent immens populaire assistent van Wim De Decker. Balette blijft ook als interim-T1 zijn passionele zelve: “Ik neem mijn rol als T2 ook serieus op en dan lig ik ook wakker na een nederlaag. Maar als T1 is het toch net iets anders werken. Als T2 sta ik bijvoorbeeld in rechtstreeks contact met onze videoanalist Gertjan en speel ik die info door aan onze T1. Nu moest ik zelf aan de slag met die info. Maar ook nu probeer ik toch vooral mijn enthousiasme over te brengen op de spelers.”

“Als een groep niet meer wint en meer verdient dan ze krijgt qua resultaat, dan merk je dat de ontgoocheling groot is. Het was donderdag na afloop van de partij in Belgrado heel stil aan tafel en de jongens zochten snel hun bed op”, vertelt Balette die ook in die omstandigheden oog heeft voor het mentale aspect. “Dat toont dat ze er mee bezig zijn maar ook dat er mentaal oplapwerk is.”

De ontgoocheling was groot na het verlies tegen Rode Ster Belgrado. Foto: BELGA

En daarbij is communicatie ontzettend belangrijk, zowel verbaal als non-verbaal, beseft de 59-jarige Limburger die eerder dit jaar aangesteld werd als technisch directeur van de Buffalo’s maar na het ontslag van Bölöni toch weer zijn vertrouwde rol als T2 opnam: “Communicatie is inderdaad heel belangrijk. In alle vormen. Een schouderklopje of mimiek kan ook helpen.”

Toch beseft Balette dat er hem en zijn spelers weinig tijd rest om het duel tegen Anderlecht voor te bereiden: “Alles gebeurt nu eenmaal in een hoog tempo, we spelen dan ook in Europa, dat hoort erbij. Maar ik zag de voorbije weken geen groep die er niet meer voor wilde gaan of niet akkoord ging met iets. Onder de rust was er in Belgrado een heel sterke interactie tussen de spelers en mezelf. Dat vond ik heel positief. Maar je blijft wel ontgoocheld door het resultaat.”

Opnieuw op de bank?

Het is voorlopig nog onduidelijk of Balette zondagavond opnieuw als T1 plaats zal nemen op de Gentse bank: “Ik kan niet vooruitkijken. Als ik Wim moet geloven, zijn de symptomen die hij enkele dagen geleden had, nog steeds aanwezig. We moeten dan ook de resultaten van de nieuwe testronde afwachten. Hopelijk kunnen Wim en Francky de groep opnieuw vervoegen en kunnen we de match in normale omstandigheden voorbereiden.”

“Maar dat is zeker geen excuus. Met de huidige communicatiemiddelen is er veel mogelijk: Wim was dan wel niet mee naar Belgrado maar hij sprak voor de partij wel de groep toe. En ik gaf vervolgens dan ook nog wat details mee. Dat lukte perfect. Hopelijk kunnen dit weekend ook de jongens die eerder deze week positief testten, ons opnieuw vervoegen.”

Wim De Decker. Foto: BELGA

En zo moet AA Gent nog maar eens een cruciaal duel in allesbehalve ideale omstandigheden voorbereiden maar Balette ziet desondanks voldoende aanknopingspunten: “Ikzelf wil nooit het woord excuus gebruiken want dat maakt je groep minder sterk. Iedereen heeft al zijn deel van de koek gehad. Je mag je dus niet beroepen op pech. Als je de analyse maakt, kun je veel voorbeelden aanhalen: zoals die vrije trap van Rode Ster voorafgaand aan de 2-1. Daar was niets aan de hand, als er een VAR aanwezig was, had die allicht ingegrepen. Maar je kunt dat niet inroepen als excuus.”

“Ach, weet je, wij waren vorige week bang dat Beveren als tegenstander niet tot de verbeelding zou spreken maar toen zag je toch ook een scherpe groep aan het werk. Tegen Belgrado – nummer één in Servië - speelden we ook met de borst vooruit. Anderlecht als tegenstander zal zeker een motivatie zijn. Iedereen - ook de nieuwkomers in onze kern - kennen hen door hun palmares en historie. We zullen die match dan ook even serieus voorbereiden als de andere duels van de laatste weken.”

“We slikten al te veel doelpunten”

Tim Kleindienst. Foto: BELGA

Maar als AA Gent zondag effectief de drie punten thuis wil houden, mag het zich niet nogmaals stoten aan dezelfde steen, beseft ook Balette: “Als je eenmalig fouten maakt, wordt daar niet over gesproken. Maar als dat zich herhaalt, wordt dat wel een thema. Tja. Hadden we onze kansen afgemaakt… Maar we slikten ook al te veel doelpunten. We hadden in de tactische bespreking vooraf gewaarschuwd voor hun ‘45-passes’ en dat je dan moet zorgen dat je de lopende mensen goed volgt, maar dat gebeurde dus niet.”

“Je kunt ook tegen Tim (Kleindienst, ssg) zeggen dat hij in de toegevoegde tijd die bal binnen moet koppen, maar die weet dat ook wel, je mag zo iemand niet helemaal afmaken. Als je maar enkele speelminuten krijgt, is het niet evident en dan moet je hen ook de kans geven om er te blijven in geloven. Heel wat jongens waren donderdag na afloop enorm ontgoocheld en nu is het de bedoeling om hen er opnieuw bij te krijgen. Maar we zullen de jongens wel op bepaalde zaken wijzen, dat is duidelijk.”