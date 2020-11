Airbus leverde meer vliegtuigen in oktober

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft in oktober opnieuw wat meer vliegtuigen geleverd. Na 57 toestellen in september, leverde het in oktober 72 exemplaren aan klanten. Er kwamen ook elf nieuwe bestellingen binnen, meldt het bedrijf.

In juli had het concern 49 vliegtuigen geleverd en in augustus - traditioneel een kalme maand - 39.

Door de coronacrisis is het vliegverkeer drastisch verminderd. Veel maatschappijen willen leveringen daarom vooruit schuiven en onderhandelen daarover met de producenten.

Airbus is erin geslaagd een grote golf annuleringen af te houden. Enkel in juni en september werden samengeteld vier vliegtuigen geannuleerd, in oktober nog eens drie. Eerdere annuleringen van 66 toestellen in het eerste kwartaal hadden volgens Airbus niets met de coronacrisis te maken.

Het oorspronkelijke doel om dit jaar 880 vliegtuigen te leveren, heeft het bedrijf al aan het begin van de crisis laten varen. De productie werd fors teruggeschroefd en de afbouw van 15.000 op 90.000 jobs werd aangekondigd.