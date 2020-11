Kerstverlichting in Antwerpen al aan om “licht te brengen in deze donkere periode”. Maar hoe goed werkt dat?

Gent -

De kerstverlichting in de Antwerpse straten blinkt al. Een maand vroeger dan normaal. “Om letterlijk licht te brengen in deze donkere en soms moeilijke periode”, klinkt het. De stad roept haar inwoners op om hun voorbeeld te volgen, met een gevel vol lampjes of een lichtje op de vensterbank. Maar maakt zo’n lichtje de zware lockdowndagen ook écht lichter? “We foppen onszelf.”