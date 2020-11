Yves Vanderhaeghe (Kortrijk) en Jean-Luc Dompé (Zulte Waregem) blijven één speeldag geschorst

De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag één speeldag effectieve schorsing opgelegd aan Kortrijk-trainer Yves Vanderhaeghe en aanvaller Jean-Luc Dompé van Zulte Waregem. Beiden kregen vorige speeldag een rode kaart in de onderlinge burenstrijd.

Vanderhaeghe ving evenwel niet helemaal bot in beroep. Aan zijn rode kaart in de derby bij Zulte Waregem (1-1) hield hij in eerst aanleg drie speeldagen schorsing, waarvan één effectief en twee met uitstel, en een boete van 2.000 euro over. KV Kortrijk tekende met bescheiden succes beroep aan, want vrijdag werd de sanctie met één speeldag schorsing met uitstel verminderd. De coach van de Kerels moet nog steeds eentje effectief uitzitten. Hij zit zaterdag niet in de dug-out voor de komst van Beerschot.

Dompé werd woensdag geschorst voor twee speeldagen, waarvan één effectief, maar het Bondsparket wilde een zwaardere straf voor zijn rode kaart wegens een duw aan KVK-verdediger Sainsbury. De aanvaller van Zulte Waregem verdedigde zich vrijdag opnieuw in hoger beroep. De eis van het Bondsparket, dat twee matchen schorsing wilde, werd evenwel niet ingewilligd. De Disciplinaire Raad hield het op twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief). Dompé, die zondag de verplaatsing naar Cercle Brugge mist, moet ook een boete van 1.500 euro betalen.

