Italiaanse bondscoach Roberto Mancini test positief op coronavirus

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini heeft positief getest op het coronavirus, zo bevestigde de Italiaanse Voetbalbond FIGC vrijdag. De 55-jarige voormalige aanvaller testte positief in de reeks tests die de Italiaanse bond uitvoerde in de aanloop naar de komende interlandperiode. Mancini vertoont geen symptomen en zit thuis in Rome in isolatie.

Komende week woensdag spelen de Italianen thuis een oefeninterland tegen Estland, nadien volgen er nog twee Nations League-duels tegen Polen (15 november) en Bosnië-Herzegovina (18 november). De Bosniërs zullen het dan weer zonder Edin Dzeko moeten stellen. De spits van AS Roma heeft immers ook positief getest, zo maakte hij zelf bekend op Instagram. “Ik moet in isolatie”, schreef de 34-jarige Dzeko. “Ik wil meteen iedereen geruststellen, want ik vertoon geen symptomen.”

