Bidens leeftijd in perspectief: slechts één nog levende ex-president is ouder

Over twee weken viert Joe Biden zijn 78ste verjaardag. Als hij ingezworen wordt als president, zal hij met voorsprong de oudste Amerikaanse president uit de geschiedenis zijn. Ouder zelfs dan Ronald Reagan, toen die in 1989 na acht jaar afzwaaide. Die was toen – op twee weken na – 78 jaar. Zelfs van de vier ex-presidenten die nog leven, zijn er drie nog altijd jonger dan de president nu.