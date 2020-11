Drie verdachten in verdenking gesteld na onthoofding nabij Parijs

In het onderzoek naar de moord op Samuel Paty, de Franse leraar die werd gedood bij een islamistische aanslag, zijn vrijdag drie verdachten in verdenking gesteld voor “criminele terroristische vereniging”. Dat heeft het Franse nieuwsagentschap AFP vernomen uit gerechtelijke bron.

De twee mannen, beiden 18 jaar, en de zeventienjarige vrouw werden dinsdagochtend gearresteerd en in hechtenis genomen. In totaal zijn tien mensen in het dossier in verdenking gesteld.

De twee mannen worden ervan verdacht berichten te hebben uitgewisseld met de aanvaller Abdoellakh Anzorov, aldus een bron dicht bij het dossier. De jonge vrouw wordt ervan verdacht in contact te zijn geweest met een van de mannen.

Samuel Paty, de 47-jarige leraar uit Conflans-Sainte-Honorine in de buurt van Parijs, werd onthoofd door Anzorov, een achttienjarige vluchteling van Tsjetsjeens-Russische afkomst, omdat hij karikaturen van Mohammed had getoond tijdens twee lessen begin oktober over de vrijheid van meningsuiting.

Anzorov eiste de verantwoordelijkheid op voor zijn daad via een audiobericht in het Russisch, waarin hij zei dat hij “wraak nam voor de profeet Mohammed” en de leerkracht ervan beschuldigde “hem op een beledigende manier te hebben getoond”. “Broeders, bidt dat Allah mij als martelaar zal accepteren”, zegt de moordenaar. Hij werd kort daarna doodgeschoten door de politie.