De frustraties laaien hoog op bij coronacommissaris Pedro Facon: “Er vallen doden door manier waarop gezondheidszorg is georganiseerd”

“Ik ben terechtgekomen in een systeem dat ik al lang wil hervormen. Er vallen doden door de manier waarop onze gezondheidszorg is georganiseerd.” De frustraties laaien hoog op bij Pedro Facon (39). Hij is pas vier weken nationale coronacommissaris, maar dreigt te verdrinken in een moeras aan overheidsstructuren. De biecht van een frontliniesoldaat zonder wapens. Een schietschijf voor alles wat fout loopt. “Je treft me op een moeilijk moment.”