Bondscoach Roberto Martinez riep hem weer niet op voor Rode Duivels, Kevin Mirallas antwoordt met eerste goal voor zijn nieuwe club

Kevin Mirallas heeft vrijdag zijn eerste doelpunt gescoord voor zijn nieuwe werkgever Gaziantep. Net voor rust scoorde hij de 1-0, waarmee hij zijn team op weg zette naar een 3-1 zege tegen de Turkse topclub Besiktas op de achtste speeldag in de Turkse competitie. In de stand is Gaziantep met elf punten zevende.

Kevin Mirallas verruilde in oktober transfervrij Antwerp, waar hij niet in de plannen van Ivan Leko paste, voor het Turkse Gaziantep. Mirallas kende bij Gaziantep een debuut in mineur nadat hij in zijn eerste wedstrijd al na 28 minuten tegen een tweede gele kaart aanliep. Tegen Besiktas stond hij voor de derde keer in de basis en lukte hij zijn eerste goal. Wie weet komt hij zo opnieuw op de radar van bondscoach Roberto Martinez. De laatste keer dat Mirallas in actie kwam bij de Rode Duivels dateert alweer van 27 maart 2018 in de oefeninterland tegen Saoudi-Arabië.