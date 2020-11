De 10 geboden van Alexander Blessin, die KV Oostende weer sexy maakte: “Een speler die geen 15 keer kan pompen, kan geen profvoetballer zijn”

Alexander Blessin (47) is een zegen voor KV Oostende. Sinds de Duitse ex-jeugdcoach van RB Leipzig de ploeg in handen nam, is KVO weer sexy. Onder anderen Hein Vanhaezebrouck en Vincent Kompany zijn vol lof over de druk naar voren, de enorme uithouding, de agressie... Maar wat hebben jagende wolven, zwermende vogels en tikkende klokken daarmee te maken? Wij zochten en vonden de tien geboden van Blessin.