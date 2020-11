Staatssecretaris Mahdi gaat strijd aan met “fake news” over asielbeleid: “Dé uitdaging van deze regering”

Een nieuwe website waarop alle cijfers over migratie in ons land gebundeld worden. Het wordt een van de (symbolische) speerpunten van het nieuwe asielbeleid van staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V). “Het moet een dam opwerpen tegen de verspreiding van fake news.”

“Dé uitdaging van deze regering wordt om de sereniteit in het asiel- en migratiebeleid terug te brengen. De afgelopen jaren werd dit debat immers vaak op basis van foute informatie gevoerd. Foute informatie die vaak doelbewust wordt verspreid.” De slotalinea in de beleidsnota Asiel en Migratie van de nieuwe staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) laat er geen twijfel over bestaan: de foute perceptie die heerst over het asielbeleid zit diep.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. Foto: BELGA

Daarom wil Mahdi werk maken van meer transparantie in zijn beleid, met onder meer een site die alle gegevens over het beleid verzamelt. Niet alleen cijfers over het aantal asielaanvragen en uitwijzingen, maar ook feitelijke info over waar nieuwkomers in dit land echt recht op hebben. Op dit moment rapporteert onder meer de Dienst Vreemdelingenzaken wel sporadisch cijfers, maar op geen enkele overheidssite is een totaalbeeld terug te vinden. “Er is nood aan een transparant beleid”, staat in de nota te lezen. “Zo wordt duidelijkheid verschaft aan de belanghebbenden én aan de burger. Dit moet onder andere een dam opwerpen tegen de verspreiding van fake news.”

Klein Kasteeltje sluit

Daarnaast wil de staatssecretaris ook de vluchtelingenstromen beter monitoren op voorbereid te zijn op pieken in het aantal aanvragen. Nog op de prioriteitenlijst: meer inzetten op vrijwillige terugkeer, de asielprocedures aanzienlijk verkorten en in de opvang voldoende buffercapaciteit voorzien om al te veel schommelingen te vermijden. Het Klein Kasteeltje, het aanmeldcentrum in Brussel, zal op termijn de deuren sluiten. Er wordt gezocht naar een nieuwe, modernere locatie in de buurt. Ook de bestaande wetgeving – onder meer de vreemdelingenwet die al veertig jaar meegaat – moet opgefrist worden en uitmonden in een gloednieuw migratiewetboek. Voor al die plannen weet Sammy Mahdi zich verzekerd van een pak structurele middelen: volgend jaar is er 50 miljoen voorzien, de twee jaren daarna telkens 20 miljoen en in 2024 nog eens 10 miljoen euro.

Bij de oppositie maakt de nota voorlopig weinig indruk. N-VA-Kamerlid Theo Francken, in het verleden zelf nog staatssecretaris, noemt de plannen naïef. “Hoe hij het fenomeen van de dodelijke mensensmokkel over de Middellandse Zee wil indijken, is mij bijvoorbeeld een raadsel. Enkel nultolerantie naar Australisch model kan hier soelaas brengen”, klinkt het. Op woensdag 18 november debatteert de Kamer over de beleidsnota.