Kemar Lawrence is na een loodzware periode terug bij Anderlecht: “Je eigen broer uit een ongeval halen, dat breekt je”

Als hij lacht, klaart de hele hemel open. Kemar Lawrence (28) stond vorige week voor het eerst in de basis bij Anderlecht en is opnieuw gelukkig. Nochtans komt de linksback uit een erg donkere periode en nu pas kan hij vertellen waarom hij vier maanden wegbleef bij RSCA. In Jamaica zag Kemar hoe zijn broer Damian een motorongeval had waarbij hij niet alleen zijn voet, maar bijna ook zijn leven verloor. “Ik dacht dat Damian zou sterven. Dat brak me.”