“Ik ken geen enkele club die niet blij is dat John van den Brom eindelijk vertrok“

Ik verwacht dat binnen een half jaar Aad de Mos zal worden aangesteld als de nieuwe trainer van KV Mechelen. Gewoon omdat het kan. Wat maakt het allemaal nog uit? Het voetbal ligt op zijn gat, de Belgische teams verliezen al hun wedstrijden in de verschillende Europese toernooien en tot ver in het volgende jaar zal het betaald voetbal een pijnlijke persiflage blijven op wat het ooit was.