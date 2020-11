Ophef over speelautomaat waarin levende kittens en puppy’s worden verloot: “Pure dierenmishandeling”

In de Chinese stad Shanghai is er ophef ontstaan over een speelautomaat waarin verschillende kittens en puppy’s opgesloten zaten als prijs. De automaat bevond zich in een winkelcentrum en lokte klanten met de kans om een huisdiertje te winnen. Door spelletjes te spelen op de automaat en punten te verzamelen konden mensen een kitten of een puppy mee naar huis nemen. Wie ‘pech’ had, ging naar huis met een chinchilla, vis of plant. De dieren zaten opgesloten in een kleine, benauwde ruimtes van de automaat, met net genoeg plek om te liggen en te staan.