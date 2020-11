Eén jaar na de Nobelprijs voor de vrede, dreigt bloedige burgeroorlog in Ethiopië: “De rode lijn is overschreden”

Hij had de premier van ‘verbinding’ moeten zijn. Abiy Ahmed (45) is een bruggenbouwer die de rust in Ethiopië deed terugkeren en de economie aanzwengelde. Hij werd ervoor beloond met de Nobelprijs voor de Vrede, maar een jaar later dreigt zijn land af te glijden naar een burgeroorlog. “Ofwel wordt dit conflict hardhandig de kop ingedrukt, ofwel ontspoort het helemaal”, zegt Afrikakenner Peter Verlinden.