RWDM dient Westerlo 3-1 nederlaag toe, nadat Lucas Van Eenoo prachtige openingsgoal scoorde voor de bezoekers

RWDM heeft vrijdagavond de tiende speeldag in de 1B Pro League geopend met een 3-1-zege tegen Westerlo. Bij de rust was het 1-1 gelijk.

Lucas Van Eenoo zette Westerlo in de 14e minuut met een prachtige krul in de winkelhaak nog op voorsprong. Maar met één doelpunt voor de rust en één erna (21e en 57e) keerde Mayingila Mata de situatie om. Een kwartier voor tijd legde Leonardo Rocha de eindstand vast.

Met twaalf punten uit acht wedstrijden is RWDM derde in de stand, op acht punten van leider Union Sint-Gillis, dat wel al een wedstrijd meer speelde, en op zes punten van Seraing. Westerlo is met zeven punten uit zeven wedstrijden zevende en voorlaatste.

