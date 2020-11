Handsbal Sebastiaan Bornauw luidt gelijkmaker van Werder Bremen in tegen FC Köln

FC Köln, met Sebastiaan Bornauw in de basis, leek op weg naar de overwinning in de clash tegen Werder Bremen. Moisander werkte in de 67ste minuut het leer in eigen doel en zo kwam Köln op een 0-1-voorsprong. In de 82ste minuut ging onze landgenoot Bornauw echter in de fout bij Köln. Hij raakte de bal met z’n hand in de eigen zestien en zo belandde het leer op de stip. Bittencourt miste de elfmeter niet en maakte 1-1 gelijk. Köln blijft zo op een 16de plaats onderaan het klassement bengelen. Bornauw trekt allicht met een minder gevoel richting Rode Duivels.