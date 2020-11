Overzicht. Een race vol records

Ongeacht de uitslag zullen de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 de boeken ingaan als een campagne waarin het ene na het andere record sneuvelde. Een overzicht.

Hoogste opkomst ooit

159,8 miljoen Amerikanen gingen stemmen. Dat aantal kan nog schommelen, omdat nog niet alle stemmen zijn geteld, maar het is sowieso de hoogste opkomst ooit. In de 19de eeuw kwamen procentueel wel meer stemgerechtigden opdagen, tot ruim 81 procent in 1876. Maar toen hadden vrouwen en zwarten nog geen stemrecht. Volgens de huidige tellingen zou deze keer 66,3 procent van de kiesgerechtigden een stem hebben uitgebracht.

Meeste stemmen voor winnaar

73,9 miljoen Amerikanen hebben op Joe Biden gestemd volgens de voorlopige cijfers. Hij neemt zo het recordaantal stemmen over van zijn vorige baas, Barack Obama. Die haalde in 2008 69,5 miljoen stemmen.

Meeste stemmen voor verliezer

69,8 miljoen stemmen gingen vrijdag al naar Trump. Ook dat zijn er meer dan Obama er kreeg toen die won in 2008.

Meeste vroege stemmers

101 miljoen Amerikanen stemden op voorhand. De Democratische partij had daar ook toe opgeroepen, om lange wachtrijen aan de stembureaus te vermijden tijdens de pandemie.